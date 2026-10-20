Global AI Aktie
ISIN: US93208X2018
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20.10.2026 11:30:00
South Korean IPO flop is the latest in a string of disappointments for the global AI trade
October alone has witnessed the shelving of three separate flotations planned for data-center providers, backed by AI powerhouses like Nvidia, Blackstone and SoftBank. Investors are not convinced of the sustainability of the capex outlay.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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