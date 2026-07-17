EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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17.07.2026 06:00:33
South Korean market’s extreme volatility alarms regulators
Policymakers fear trading is being driven more by leverage than fundamentalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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