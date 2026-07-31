Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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31.07.2026 07:32:47
South Korean shares surge after chip stock rout
It comes after a three-day rout that wiped hundreds of billions of dollars off the value of the country's stock market.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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