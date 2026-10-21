Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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21.10.2026 08:04:49
South Korea's AI Trade Roars Back: Samsung and SK Hynix Lead $160 Billion Market Rebound
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|54,05%
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|-2,48%
|Samsung GDRS
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|SK hynix Inc (spons. GDRs)
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