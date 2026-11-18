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18.11.2026 08:19:04
South Korea’s chip boom bypasses retail investors as Kospi rout hits consumer spending
The index’s recent declines may see South Korean households’ year-to-date gains ‘nearly wiped out’Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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