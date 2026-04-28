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28.04.2026 10:46:54
South Korea's Kospi ends at record high, led by auto, steel firms
[SEOUL] South Korean shares hit a record high on Tuesday (Apr 28), led by gains in automakers and steel manufacturers, with investor...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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