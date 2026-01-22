Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
22.01.2026 02:01:37
South Korea’s Kospi stock benchmark tops 5,000 for first time
[SEOUL] South Korea’s stock benchmark topped 5,000 points for the first time on Thursday, powered by gains in chipmakers like Samsung Electronics...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!