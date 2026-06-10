SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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10.06.2026 11:36:46
South Korea’s SK Hynix eyes US listing as soon as August: sources
In March, a source has said the offering could raise as much as US$14 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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