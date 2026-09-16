SK hynix Aktie

SK hynix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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16.09.2026 05:05:48

South Korea’s SK Hynix union approves tentative wage deal with management

This raises share of profit-sharing bonuses paid in cash to 50%, up from 40% set in an earlier dealWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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