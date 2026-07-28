SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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28.07.2026 06:10:30
South Korea’s US$2 trillion stock rout breaks records as SK Hynix results disappoint
The chipmaker, which reported a six-fold jump in profit, failed to stem the panic as the results lagged lofty expectationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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