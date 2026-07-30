South Pacific Metals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

South Pacific Metals lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei South Pacific Metals ein EPS von -0,100 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at