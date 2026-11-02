South Plains Financial Aktie
WKN DE: A2PJ0C / ISIN: US83946P1075
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02.11.2026 19:54:30
South Plains Financial: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, South Plains Financial (NASDAQ:SPFI) announced net income of $20.8 million, up from $19 million in the prior quarter. Steady loan expansion and disciplined deposit pricing protect long-term earning power across competitive Texas markets. Three takeaways from the call stand out.
Annualized organic loan growth reached 6.3% during the quarter, expanding the balance sheet to $3.83 billion in total loans. Expanding market share in Dallas, Houston, and El Paso offset the early payoff of a $25 million deposit-secured loan.
Management completed system conversions and employee training following the acquisition of Bank of Houston. Commercial lenders now direct their energy toward capturing market share across key Texas metro hubs.
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