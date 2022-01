South Plains Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

South Plains Financial hat am 28.01.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

South Plains Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,870 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,82 Prozent auf 54,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,17 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei South Plains Financial ein Gewinn pro Aktie von 2,47 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 219,23 Millionen USD, gegenüber 223,89 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2,08 Prozent präsentiert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD und einen Umsatz von 218,50 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at