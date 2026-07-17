South Plains Financial, Inc. Bottom Line Rises In Q2

(RTTNews) - South Plains Financial, Inc. (SPFI) announced a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $18.99 million, or $0.96 per share. This compares with $14.61 million, or $0.86 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 18.5% to $50.35 million from $42.50 million last year.

South Plains Financial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $18.99 Mln. vs. $14.61 Mln. last year. -EPS: $0.96 vs. $0.86 last year. -Revenue: $50.35 Mln vs. $42.50 Mln last year.