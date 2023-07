South Plains Financial legte Quartalsergebnis vor

South Plains Financial hat am 26.07.2023 die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,03 Prozent auf 81,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at