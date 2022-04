South Plains Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

South Plains Financial hat am 27.04.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,780 USD gegenüber 0,820 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 56,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at