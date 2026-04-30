South Plains Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

South Plains Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,720 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat South Plains Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 73,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 70,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at