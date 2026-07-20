South Plains Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

South Plains Financial veröffentlichte am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,96 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte South Plains Financial 0,860 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 89,2 Millionen USD gegenüber 76,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at