South Plains Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

South Plains Financial veröffentlichte am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,960 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 74,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74,4 Millionen USD.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,44 USD gegenüber 2,92 USD im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 296,89 Millionen USD gegenüber 289,85 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at