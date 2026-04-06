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06.04.2026 06:31:29
South Star Battery Metals präsentierte Quartalsergebnisse
South Star Battery Metals lud am 03.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 CAD. Im Vorjahr hatten -0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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