CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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20.08.2026 15:55:20
South Sudan: How climate change can result in toxic water
Years of flooding have resulted in disastrous water pollution in South Sudan's main oil region. As communities, scientists and health workers scramble for solutions, the long-term impacts of the crisis is yet to emerge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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