South West Pinnacle Exploration gewährte Anlegern Blick in die Bücher

South West Pinnacle Exploration stellte am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,810 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 616,8 Millionen INR gegenüber 402,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at