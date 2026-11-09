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09.11.2026 06:31:29
South West Pinnacle Exploration informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
South West Pinnacle Exploration hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte South West Pinnacle Exploration ein EPS von 2,80 INR je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 577,3 Millionen INR, gegenüber 624,5 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,55 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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