South West Pinnacle Exploration legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

South West Pinnacle Exploration stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 3,09 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 626,7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 485,4 Millionen INR umgesetzt.

