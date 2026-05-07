South West Pinnacle Exploration: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

South West Pinnacle Exploration hat sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,37 INR gegenüber 3,56 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 777,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 738,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 11,07 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 5,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat South West Pinnacle Exploration mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 34,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at