Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde mit 0,16 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,160 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite standen 910,3 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 649,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at