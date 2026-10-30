Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,11 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 909,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 910,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at