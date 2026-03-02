Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 880,8 Millionen CNY im Vergleich zu 668,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,560 CNY gegenüber 0,720 CNY im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,26 Milliarden CNY, während im Vorjahr 2,56 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,749 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 3,35 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at