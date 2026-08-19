Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 789,3 Millionen CNY im Vergleich zu 784,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at