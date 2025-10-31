Southern ARC Minerals A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Southern ARC Minerals A hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at