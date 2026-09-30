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30.09.2026 21:49:05
Southern Banc Company Inc. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Southern Banc Company Inc. (SRNN.OB) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $0.493 million, or $0.64 per share. This compares with $0.140 million, or $0.18 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 17.6% to $3.651 million from $3.105 million last year.
Southern Banc Company Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.493 Mln. vs. $0.140 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.18 last year. -Revenue: $3.651 Mln vs. $3.105 Mln last year.
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