Southern Banc stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Southern Banc hat am 30.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Southern Banc noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Southern Banc 3,1 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,85 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 13,16 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,13 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at