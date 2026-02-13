Southern Banc zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Southern Banc hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Southern Banc einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Southern Banc mit einem Umsatz von insgesamt 3,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at