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28.07.2026 06:31:29
Southern Bancshares stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Southern Bancshares hat am 26.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 710,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Southern Bancshares ein EPS von 450,53 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 111,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 81,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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