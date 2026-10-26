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26.10.2026 06:31:29
Southern Bancshares: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Southern Bancshares hat am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 199,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -172,730 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Southern Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 70,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 65,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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