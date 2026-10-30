Southern California Bancorp Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Southern California Bancorp Registered ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Southern California Bancorp Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,43 USD gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,79 Prozent auf 58,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at