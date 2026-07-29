Southern California Bancorp Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Southern California Bancorp Registered hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Southern California Bancorp Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 56,4 Millionen USD im Vergleich zu 57,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at