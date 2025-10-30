Southern California Bancorp Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Southern California Bancorp Registered hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 59,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Southern California Bancorp Registered 55,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at