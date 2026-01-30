Southern California Bancorp Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Southern California Bancorp Registered ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Southern California Bancorp Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Southern California Bancorp Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,510 USD je Aktie gewesen.

Southern California Bancorp Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 1,93 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Southern California Bancorp Registered 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Southern California Bancorp Registered im vergangenen Geschäftsjahr 237,07 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Southern California Bancorp Registered 179,33 Millionen USD umsetzen können.

