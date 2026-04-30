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30.04.2026 06:31:29
Southern California Bancorp Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Southern California Bancorp Registered gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,520 USD je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig standen 55,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Southern California Bancorp Registered 59,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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