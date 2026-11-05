Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
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05.11.2026 13:40:23
Southern Co. Reveals Advance In Q3 Income
(RTTNews) - Southern Co. (SO) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $2.046 billion, or $1.77 per share. This compares with $1.711 billion, or $1.55 per share, last year.
Excluding items, Southern Co. reported adjusted earnings of $2.242 billion or $1.94 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.0% to $8.843 billion from $7.823 billion last year.
Southern Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.046 Bln. vs. $1.711 Bln. last year. -EPS: $1.77 vs. $1.55 last year. -Revenue: $8.843 Bln vs. $7.823 Bln last year.
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