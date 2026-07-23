Southern Copper: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Southern Copper hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Southern Copper 4,29 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at