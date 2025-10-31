Southern Copper: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Southern Copper hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 898,16 ARS gegenüber 518,05 ARS im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 62,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4 493,88 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 2 757,74 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at