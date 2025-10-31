Southern Copper: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Southern Copper hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3,38 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at