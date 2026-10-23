Southern Copper stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Southern Copper hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,06 Prozent auf 4,70 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4,49 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at