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01.05.2026 06:31:29
Southern Copper stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Southern Copper hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 1,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Southern Copper 1,15 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,25 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,12 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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