Southern Copper veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Southern Copper veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1612,32 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Southern Copper noch ein Gewinn pro Aktie von 862,62 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7 044,10 Milliarden ARS gegenüber 4 486,82 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at