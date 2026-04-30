Southern Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Southern Energy hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,1 Millionen CAD – ein Plus von 15,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Southern Energy 4,4 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,040 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 20,08 Millionen CAD gegenüber 17,66 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at