(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Southern Energy Corp. (SOUTF):

Earnings: $0.509 million in Q3 vs. $0.462 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q3 vs. $0.00 in the same period last year. Revenue: $4.68 million in Q3 vs. $4.34 million in the same period last year.