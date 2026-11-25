Southern Energy Aktie
WKN DE: A3DA7C / ISIN: CA8428133059
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25.11.2026 02:51:42
Southern Energy Corp. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Southern Energy Corp. (SOUTF):
Earnings: $0.509 million in Q3 vs. $0.462 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q3 vs. $0.00 in the same period last year. Revenue: $4.68 million in Q3 vs. $4.34 million in the same period last year.
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