Southern Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Southern Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,8 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at